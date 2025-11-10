Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:47

Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат сбил дрон Вооруженных сил Украины, сбросив на него банку с тушенкой, передает Telegram-канал «Старше Эдды». В публикации авторы хвалят солдатскую смекалку, которая является «великой вещью». Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Автор уточнил, что поражение БПЛА произошло на Константиновском направлении, где российский беспилотник выполнял задание по доставке грузов и во время полета обнаружил вражеский коптер. На кадрах видно, как с российского БПЛА сбрасывают банку с тушенкой. Она попадает в пропеллер украинского квадрокоптера, который завис над дорогой. После этого вражеский дрон теряет управление и начинает падать.

Ранее представители компании-разработчика сообщили, что лазерная система противодействия дронам LazerBuzz проекта «Посох» освоила функцию автоматического уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Установка поражает цели всего за полсекунды. В компании подчеркнули полную готовность системы к практическому применению.

До этого в Ростехе заявляли, что российские вооруженные силы с использованием противотанковых ракетных комплексов «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и боевые машины пехоты Bradley. Комплекс эффективно уничтожает разнообразную бронетехнику противника, а также фортификационные сооружения типа ДОТ и ДЗОТ.

