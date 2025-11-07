«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет» Ростех: российские ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей на фронте

Российские войска с помощью ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и БМП Bradley, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. В сообщении пресс-службы компании также говорится, что его помощью эффективно уничтожается самая разная бронетехника противника, фортификационные огневые точки — ДОТ и ДЗОТ.

Российские военнослужащие называют «Корнет» прожигателем вражеской брони. На его счету тысячи успешно пораженных целей, — сказал он.

В госкорпорации уточнили, что «Корнет» также доказал свою эффективность в борьбе с беспилотниками. Комплекс может применяться из различных укрытий, а для повышения мобильности его устанавливают на багги и квадроциклы. Дистанционный пульт управления обеспечивает оператору безопасность от ответного огня.

Параллельно в войска продолжаются поставки управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». По данным Ростеха, они используются для поражения широкого спектра целей, включая танки Abrams и Leopard, а также хорошо защищенные объекты вроде пунктов управления БПЛА и блиндажей.

Ранее пресс-служба Ростеха сообщила, что на Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Его отправят на наземные и летные испытания.