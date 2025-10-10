На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец самолета Як-130М Ростех: построенный опытный образец самолета Як-130М скоро отправят на испытания

На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, сообщила пресс-служба Ростеха. В скором времени проведут наземные и летные испытания воздушного судна.

На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец. Машина направлена на наземные и летные испытания, — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростехе, во время наземных испытаний будут проверены новые и модернизированные системы самолета, после этого его подготовят к полету. На Як-130М установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К и другие системы. Они позволят использовать самолет круглосуточно и при любой погоде.

