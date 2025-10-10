Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 08:11

На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец самолета Як-130М

Ростех: построенный опытный образец самолета Як-130М скоро отправят на испытания

На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, сообщила пресс-служба Ростеха. В скором времени проведут наземные и летные испытания воздушного судна.

На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец. Машина направлена на наземные и летные испытания, — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростехе, во время наземных испытаний будут проверены новые и модернизированные системы самолета, после этого его подготовят к полету. На Як-130М установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К и другие системы. Они позволят использовать самолет круглосуточно и при любой погоде.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Данный тип самолета давно стал лучшим в своем роде и пользуется хорошей репутацией в ВКС.

До этого член экипажа танка Т-90МС заявил, что российские машины отличаются проходимостью и надежностью, тогда как иностранные аналоги уступают по массе и габаритам.

На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец самолета Як-130М
