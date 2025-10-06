ВКС России получили новую партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает пресс-служба Ростеха. Там отметили, что данный тип самолета давно стал лучшим в своем роде и пользуется хорошей репутацией в ВКС.

Эта машина сочетает высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях. В ходе применения в зоне СВО он подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов боевой авиации России, — указали в корпорации.

Кроме того, уточнили в Ростехе, эта техника может выполнять боевые задачи в любом диапазоне скоростей. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что корпорация готова к работе над задачами, стоящими перед государством, и это не последняя поставка техники в этом году.

Ранее член экипажа танка Т-90МС заявил, что российские машины отличаются проходимостью и надежностью, тогда как иностранные аналоги уступают по массе и габаритам. Он отметил, что зарубежная бронетехника, представленная на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, не произвела на него впечатления.

Кроме того, член экипажа новейшего танка Т-90МС рассказал, что машина оборудована кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей. По его словам, разработчики Т-90МС уделили особое внимание организации внутреннего пространства: в танке предусмотрены свободные ниши для хранения и специальные укладки для пайков и консервов.