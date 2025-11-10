Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 16:37

Лукашенко рассказал о серьезном предупреждении Белоруссии для США

Лукашенко: Минск предупредил Вашингтон о наличии ядерного оружия в Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Минск предупредил Вашингтон о наличии ядерного оружия в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он напомнил, что недавно страна заменила вооружение и завезла из России современный его вариант, передает БелТА.

До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас [ядерное] оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что республика уже в ближайшее время может провести переговоры с делегацией Соединенных Штатов. Глава государства предположил, что Вашингтон может иметь отношение к ситуации на границе с Литвой. Кроме того, он отметил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет постоянно перемещаться по территории Белоруссии после ввода в боевой состав.

До этого президент Белоруссии рассказал, что каждое утро думает о защите республики от войны. Глава государства также отметил, что его волнуют сельскохозяйственные вопросы. Белорусский лидер отметил, что ситуация в республике остается непростой. По его словам, многие вопросы не предаются публичной огласке, однако решаются главой государства.

Белоруссия
Александр Лукашенко
США
предупреждения
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Боярский высказался о вероятном отключения Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Тарасова раскрыла, зачем российских фигуристов внесли в базу «Миротворца»
Стало известно, на сколько в РФ участились смертельные ДТП с участием детей
Автоэксперт рассказал, чем почистить машину от снега вместо щетки
Директор магазина зарезал подчиненную во время застолья
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.