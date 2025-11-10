Лукашенко рассказал о серьезном предупреждении Белоруссии для США

Минск предупредил Вашингтон о наличии ядерного оружия в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он напомнил, что недавно страна заменила вооружение и завезла из России современный его вариант, передает БелТА.

До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас [ядерное] оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что республика уже в ближайшее время может провести переговоры с делегацией Соединенных Штатов. Глава государства предположил, что Вашингтон может иметь отношение к ситуации на границе с Литвой. Кроме того, он отметил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет постоянно перемещаться по территории Белоруссии после ввода в боевой состав.

До этого президент Белоруссии рассказал, что каждое утро думает о защите республики от войны. Глава государства также отметил, что его волнуют сельскохозяйственные вопросы. Белорусский лидер отметил, что ситуация в республике остается непростой. По его словам, многие вопросы не предаются публичной огласке, однако решаются главой государства.