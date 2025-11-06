Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что каждое утро думает о защите республики от войны, его слова передает Telegram-канал «Пул первого». Глава государства также отметил, что его волнуют сельскохозяйственные вопросы.

Утром просыпаюсь, смотрю в окно: будет солнечная сухая погода, чтобы вы наконец-то зерно убрали, кукурузу или чего там не хватает. Или стотысячник будем строить (свиноводческий комплекс на 100 тыс. голов. — NEWS.ru). <…> И чтоб война <…> не пришла сюда тоже, — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что ситуация в республике остается непростой. По его словам, многие вопросы не предаются публичной огласке, однако решаются главой государства.

Ранее Лукашенко заявил о готовности принимать украинцев в республике. На церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре он пообещал обеспечить им равные условия жизни с гражданами страны.

До этого Белоруссия выразила готовность к развертыванию своего миротворческого контингента на территории Украины. Для реализации миссии необходимо официальное обращение обеих сторон конфликта в Организацию Объединенных Наций с запросом о размещении миротворческого контингента.