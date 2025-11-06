Лукашенко обратился к украинцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности принимать украинцев, передает агентство БелТА. На церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре он пообещал обеспечить им равные условия жизни с гражданами республики.

Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения, — сказал Лукашенко.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что подконтрольные Западу киевские власти превратили Украину в плацдарм для реализации корыстных интересов. По его словам, украинское население стало «расходным материалом» в противостоянии с Российской Федерацией.

До этого социолог Варшавского университета Пшемыслав Садура рассказал об усилении негативных настроений в польском обществе относительно украинских беженцев. Ученый также допустил возможность проявления случаев самосуда. По последним данным, Польша приняла от 2 до 3 млн украинцев после начала спецоперации.