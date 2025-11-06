Володин раскрыл, что сделали из Украины «управляемые Европой марионетки» Володин заявил о превращении Украины в плацдарм для борьбы с Россией

Подконтрольные Западу киевские власти превратили Украину в плацдарм для реализации корыстных интересов, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в комментарии RT. По его словам, украинское население стало «расходным материалом» в противостоянии с Российской Федерацией.

Политик отметил, что на Украине забыли о совместной борьбе против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Он утверждает, что современные украинские власти сознательно искажают историческую память, оправдывая коллаборационистов и возводя их в культ.

Управляемые Европой марионетки сделали из современной Украины плацдарм для реализации своих корыстных интересов в попытках разрушить нашу страну. Где сами украинцы стали расходным материалом в войне против России, — отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Киев полностью утратил суверенитет и проводит политику, разрушительную для собственного народа. По его словам, обещания лучшей жизни обернулись для граждан экономическим упадком, расколом общества и распродажей национальных активов западным корпорациям.

В заключение спикер выразил уверенность в достижении целей СВО. Он провел историческую параллель, заявив, что нацисты будут разгромлены так же, как и 82 года назад, несмотря на поддержку Киева со стороны европейских стран.

Ранее Володин заявил, что враги России делают все, чтобы остановить ее развитие, однако у них не получится ослабить и разрушить страну. По его словам, преодолевая вызовы, РФ становится только сильнее.