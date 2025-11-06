Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:50

Володин раскрыл, что сделали из Украины «управляемые Европой марионетки»

Володин заявил о превращении Украины в плацдарм для борьбы с Россией

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Подконтрольные Западу киевские власти превратили Украину в плацдарм для реализации корыстных интересов, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в комментарии RT. По его словам, украинское население стало «расходным материалом» в противостоянии с Российской Федерацией.

Политик отметил, что на Украине забыли о совместной борьбе против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Он утверждает, что современные украинские власти сознательно искажают историческую память, оправдывая коллаборационистов и возводя их в культ.

Управляемые Европой марионетки сделали из современной Украины плацдарм для реализации своих корыстных интересов в попытках разрушить нашу страну. Где сами украинцы стали расходным материалом в войне против России, — отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Киев полностью утратил суверенитет и проводит политику, разрушительную для собственного народа. По его словам, обещания лучшей жизни обернулись для граждан экономическим упадком, расколом общества и распродажей национальных активов западным корпорациям.

В заключение спикер выразил уверенность в достижении целей СВО. Он провел историческую параллель, заявив, что нацисты будут разгромлены так же, как и 82 года назад, несмотря на поддержку Киева со стороны европейских стран.

Ранее Володин заявил, что враги России делают все, чтобы остановить ее развитие, однако у них не получится ослабить и разрушить страну. По его словам, преодолевая вызовы, РФ становится только сильнее.

Россия
Украина
Вячеслав Володин
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.