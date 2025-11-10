Минпромторг до декабря подпишет план мероприятий по редкоземельным металлам

Минпромторг России завершил подготовку плана мероприятий, направленного на развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, заявил замглавы ведомства Михаил Юрин. Документ проходит согласование с профильными ведомствами и компаниями, он будет подписан до конца года.

У нас есть поручение президента по формированию плана мероприятий. Этот план мероприятий Минпромторгом подготовлен. Он направлен в заинтересованные ведомства и компании для обсуждения с отраслью. И мы планируем, что до декабря его подпишем, — сказал Юрин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в России пора начать «сибиризацию». По его словам, запустить этот процесс позволит аккумуляция средств из нацпроектов, касающихся переработки цветных и редкоземельных металлов и транспортной инфраструктуры.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить план по добыче и производству редких металлов. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также поручил правительству до февраля 2026 года утвердить планы по развитию технологий в интересах Дальнего Востока и Арктики. Документы должны включать цели, индикаторы и меры для достижения технологического лидерства России.