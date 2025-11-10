Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ

Классический борщ может быть опасен для людей с гастритом, язвой желудка и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, потенциальный вред этого блюда напрямую зависит от умеренности употребления и качества ингредиентов.

Борщ является традиционным супом. Несмотря на пользу, людям с гастритом, язвой желудка, камнями в почках и желчном пузыре стоит ограничить это блюдо в своем рационе. Также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучше минимизировать употребление борща, если в его составе много соли или присутствуют копчености. Борщ — простое и полезное блюдо, однако важно помнить о качестве ингредиентов, умеренности потребления, а также об индивидуальных противопоказаниях, — пояснила Чаевская.

Она отметила, что традиционный борщ включает свеклу, капусту, морковь, лук, картофель и мясо. Нутрициолог добавила, что для получения максимальной пользы важно выбирать качественные свежие овощи, выступающие источниками витаминов, клетчатки и антиоксидантов.

Традиционный борщ включает в себя в основном свеклу, капусту, морковь, лук, картофель и мясо. Чтобы блюдо было максимально полезным, важно использовать свеклу как основной ингредиент. Это источник природных антиоксидантов и бетаина, важного для здоровья печени и выведения токсинов. Также в суп важно добавлять свежую капусту, богатую витаминами С, К и клетчаткой. Морковь и лук в его составе — это источники антиоксидантов для укрепления иммунитета, — резюмировала Чаевская.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что борщ, сваренный на бульоне из жирных сортов мяса, может навредить людям с болезнями сердца, лишним весом и панкреатитом. Она отметила, что если варить кости очень долго, то там накапливаются пурины, постепенно превращающиеся в мочевую кислоту.