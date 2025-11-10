Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:49

В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей

В Екатеринбурге директор магазина убил кассиршу и напал на людей в супермаркете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге директор магазина расправился со своей подчиненной у себя дома, сообщает Telegram-канал Ural Mash. После этого он напал на посетителей и сотрудников супермаркета на улице Бородина.

По данным источника, 27-летний мужчина распивал алкоголь с кассиршей в своей квартире на Химмаше. Рядом находилась дочь женщины — ей вреда преступник не нанес. После убийства мужчина направился в супермаркет, вооружившись ножом, и напал на людей. Сейчас злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кашире Московской области задержали мужчину, который 28 лет назад убил свою восьмилетнюю падчерицу. В 1997 году девочка попросила у него еды, за что он жестоко расправился с ней. Тело девочки было найдено в подвале пятиэтажного дома. Преступление раскрыли только после возобновления расследования.

До этого в Мали боевики публично казнили молодую женщину Мариам Сиссе, популярную блогершу в TikTok с 90 тысячами подписчиков. Ее обвинили в информировании армии через соцсети, похитили и расстреляли на площади в городе Тонка.

