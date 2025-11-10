В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей В Екатеринбурге директор магазина убил кассиршу и напал на людей в супермаркете

В Екатеринбурге директор магазина расправился со своей подчиненной у себя дома, сообщает Telegram-канал Ural Mash. После этого он напал на посетителей и сотрудников супермаркета на улице Бородина.

По данным источника, 27-летний мужчина распивал алкоголь с кассиршей в своей квартире на Химмаше. Рядом находилась дочь женщины — ей вреда преступник не нанес. После убийства мужчина направился в супермаркет, вооружившись ножом, и напал на людей. Сейчас злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

