Иностранцев задержали после нападения на машину с ребенком внутри

В Москве правоохранители задержали иностранцев, которые напали на автомобиль с ребенком внутри, сообщает ИА Регнум со ссылкой на столичное Главное управление МВД России. По факту инцидента начата проверка. Пострадавший водитель сообщил агентству, что в автомобиле нарушителей находилось четверо мужчин, а не трое. Он уточнил, что четвертый подозреваемый также был впоследствии задержан.

Инцидент произошел 8 ноября, когда мужчина возвращался с ребенком из медицинского учреждения. Пассажирам другой машины показалось, что москвич совершил обгон с нарушением. После перестроения в правый ряд перед его автомобилем остановилось другое транспортное средство. Из него вышли трое человек, которые сначала жестами требовали от отца ребенка выйти из машины, а затем нанесли несколько ударов по автомобилю. Эти моменты были зафиксированы на видео. Отец кричал нападавшим о наличии в салоне ребенка, после чего ему удалось уехать с места происшествия.