Пенсионерка объяснила, почему толкнула девочку на пути в московском метро

Пенсионерка столкнула девочку-подростка на рельсы в московском метро, предположив, что та смеется над ней, сообщили в МВД. Инцидент произошел 9 ноября на станции «Таганская».

По словам женщины, она восприняла смех подростка как личное оскорбление, что и стало мотивом ее действий. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее появились данные, что пожилая жительница Москвы столкнула школьницу на рельсы в метро. Изначально утверждалось, что между женщиной и девочкой возник конфликт. Ученица седьмого класса упала в пространство между рельсами. Другие пассажиры успели помочь подростку подняться на платформу до прибытия состава. Полиция сразу задержала пенсионерку.

До этого на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро временно увеличили интервалы между поездами из-за появления человека на путях. Позже работа линии была полностью восстановлена, и движение поездов вернулось к обычному графику.

Также в Москве мужчину приговорили к 10 суткам административного ареста за мастурбацию в вагоне метрополитена. Происшествие случилось на станции «Братиславская», где пассажиры стали свидетелями того, как нарушитель трогал себя.