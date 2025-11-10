Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 12:52

Пенсионерка объяснила, почему толкнула девочку на пути в московском метро

МВД: женщина столкнула девочку на пути в метро Москвы из-за смеха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионерка столкнула девочку-подростка на рельсы в московском метро, предположив, что та смеется над ней, сообщили в МВД. Инцидент произошел 9 ноября на станции «Таганская».

По словам женщины, она восприняла смех подростка как личное оскорбление, что и стало мотивом ее действий. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее появились данные, что пожилая жительница Москвы столкнула школьницу на рельсы в метро. Изначально утверждалось, что между женщиной и девочкой возник конфликт. Ученица седьмого класса упала в пространство между рельсами. Другие пассажиры успели помочь подростку подняться на платформу до прибытия состава. Полиция сразу задержала пенсионерку.

До этого на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро временно увеличили интервалы между поездами из-за появления человека на путях. Позже работа линии была полностью восстановлена, и движение поездов вернулось к обычному графику.

Также в Москве мужчину приговорили к 10 суткам административного ареста за мастурбацию в вагоне метрополитена. Происшествие случилось на станции «Братиславская», где пассажиры стали свидетелями того, как нарушитель трогал себя.

происшествия
метро
Москва
подростки
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских
Известный актер-иноагент получил новый штраф
Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.