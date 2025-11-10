Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:56

Озвучены огромные потери среди колумбийских наемников ВСУ

Mash: более 100 колумбийских наемников ВСУ уничтожены под Сумами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более сотни колумбийских наемников были ликвидированы в Сумской области, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, командиры украинских подразделений использовали иностранных бойцов для контратак на наиболее опасных участках фронта.

После освобождения населенного пункта Юнаковка на данном направлении продолжались позиционные бои. В течение октября украинские силы провели 11 безрезультатных штурмов с участием колумбийских наемников, которых часто отправляли в разведывательные операции, что приводило к значительным потерям.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о массовом оттоке иностранных наемников из украинской армии. По его сведениям, количество иностранцев на передовой значительно уменьшилось по причине больших потерь и возросших опасений за собственную безопасность.

Кроме того, командир батальона Южного военного округа с позывным Красноярск заявил об использовании ВСУ в ДНР заградотрядов из иностранных наемников. По его информации, эти формирования препятствуют отходу мобилизованных с боевых позиций.

Колумбия
наемники
потери ВСУ
Сумская область
