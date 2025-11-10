Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:00

Почему снится выпадение волос: что говорят сонники о вашем будущем

Почему снится выпадение волос Почему снится выпадение волос Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выпадающие волосы во сне часто символизируют утрату сил и энергии, а также опасения, связанные с изменениями в жизни и самочувствии.

  • Для мужчин выпадение волос может означать боязнь потерять силу, уверенность и статус, а также беспокойство о будущем и работе.

  • В случае с женщинами такое видение чаще всего связано с волнениями по поводу внешности, эмоциональной нестабильностью, а в некоторых случаях — с переменами в личной сфере или карьере.

Клоки волос, выпадающие во сне, могут предвещать кризис или сильный стресс, а отдельные пряди — мелкие неприятности и беспокойства. Сонники также связывают выпадение волос с предупреждениями о необходимости заботиться о здоровье и пересмотреть жизненные приоритеты.

В целом такой сон призывает обратить внимание на внутреннее состояние и быть готовым к переменам, будь то в отношениях, карьере или здоровье.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
