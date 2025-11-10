Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025

Уральский город признали неплатежеспособным

URA.RU: в Среднеуральске ввели внешнее управление из-за его неплатежеспособности

Набережная в Среднеуральске Набережная в Среднеуральске Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Город Среднеуральск в Свердловской области признан неплатежеспособным, сообщает URA.RU. В связи с этим губернатор региона Денис Паслер дал мэру города Алексею Стасенку поручение проработать с Министерством финансов меры по ее восстановлению.

Главе муниципального округа Среднеуральск А. В. Стасенку заключить с Министерством финансов Свердловской области соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального округа Среднеуральск сроком на пять лет, — указано в постановлении.

До этого генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Мальцев заявил о тяжелом финансовом положении корпорации. Обращаясь к коллективу, он упомянул многомиллионные долги и неэффективность бизнес-процессов. По его словам, у многих сотрудников пропала мотивация. Мальцев допустил, что компания может оказаться на грани закрытия.

Также Совкомбанк подал заявление о банкротстве IT-холдинга Fplus, одного из крупнейших производителей электроники в стране. Компания успела вернуть около 85% кредита, но оставшаяся сумма требует стороннего финансирования или продажи активов.

