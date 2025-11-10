Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 15:54

Психолог назвала причины возникновения неразделенной любви

Психолог Кузнецова: детские травмы часто приводят к неразделенной любви

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детские травмы часто приводят к неразделенной любви, предупредила психолог Марина Кузнецова. В разговоре с Lady.Pravda.Ru специалист подчеркнула, что человек, привыкший добиваться внимания родителей, зачастую переносит данный опыт во взрослую жизнь.

Человек, привыкший добиваться внимания родителей, часто переносит этот опыт во взрослую жизнь. Для него любовь — это борьба. Поэтому даже отсутствие взаимности воспринимается как вызов, а не сигнал «остановись», — пояснила психолог.

Тем временем нутрициолог Анна Гордеева обратила внимание, что неразделенные чувства могут активировать дофамин, гормон предвкушения. По ее словам, организм привыкает к так называемым эмоциональным качелям, из-за чего может возникнуть нездоровая зависимость от партнера.

Клинический психолог Ирина Грекова ранее рассказала, что людям с травмой отверженности и низкой самооценкой тяжелее переживать развод. Она объяснила, что таким людям тяжело находиться в одиночестве.

отношения
психологи
взаимоотношения
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома
Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей
Спецзадание от отвергнутого мужа: как футболиста втянули в убийство
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.