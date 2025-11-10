Психолог назвала причины возникновения неразделенной любви

Детские травмы часто приводят к неразделенной любви, предупредила психолог Марина Кузнецова. В разговоре с Lady.Pravda.Ru специалист подчеркнула, что человек, привыкший добиваться внимания родителей, зачастую переносит данный опыт во взрослую жизнь.

Человек, привыкший добиваться внимания родителей, часто переносит этот опыт во взрослую жизнь. Для него любовь — это борьба. Поэтому даже отсутствие взаимности воспринимается как вызов, а не сигнал «остановись», — пояснила психолог.

Тем временем нутрициолог Анна Гордеева обратила внимание, что неразделенные чувства могут активировать дофамин, гормон предвкушения. По ее словам, организм привыкает к так называемым эмоциональным качелям, из-за чего может возникнуть нездоровая зависимость от партнера.

Клинический психолог Ирина Грекова ранее рассказала, что людям с травмой отверженности и низкой самооценкой тяжелее переживать развод. Она объяснила, что таким людям тяжело находиться в одиночестве.