«Преждевременно»: Песков о дальнейшем курсе отношений с Вашингтоном Песков не стал комментировать будущее отношений России и США

Пока рано говорить о том, как в дальнейшем будут развиваться отношения России и США, заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у него, ждет ли Москву и Вашингтон соперничество или стороны будут развивать партнерство.

Пока об этом говорить преждевременно, — заявил пресс-секретарь Кремля.

Ранее Песков уточнил, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. 1 декабря у главы государства также пройдет несколько непубличных рабочих совещаний, связанных с подготовкой к российско-американским консультациям.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для России применительно к урегулированию украинского конфликта. По его словам, конец конфликта и станет тем самым крайним сроком для него.