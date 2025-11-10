Учебный день закончился для 11-летней школьницы порцией «перца» в лицо

В школе Ворошиловского района Волгограда произошел инцидент с применением перцового баллончика против 11-летней ученицы, сообщает Telegram-канал «Волгоград». Нападение было совершено около девяти утра на втором этаже учебного заведения и потребовало эвакуации остальных учащихся.

Личность злоумышленника в настоящее время не установлена, администрация школы проводит внутреннее разбирательство, говорится в публикации. Данная информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее в Миассе подросток избил сверстника после занятий возле гимназии № 19. Инцидент произошел при других учениках, которые фиксировали происходящее на камеры мобильных телефонов. Нападавший нанес потерпевшему множество ударов.

Кроме того, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о смерти 22-летнего инвалида, жестоко избитого 15-летним подростком. Глава ведомства подчеркнул, что медицинские работники приложили максимальные усилия для спасения жизни пострадавшего, однако молодой человек скончался от полученных повреждений.