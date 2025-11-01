Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:10

Парень в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал

МВД: задержан распыливший перцовый баллончик на станции метро «Киевская»

Столичные полицейские задержали молодого мужчину, который распылил перцовый баллончик на станции метро «Киевская», сообщили РИА Новости в МВД по Москве. Причиной стал словесный конфликт с пассажиркой из-за внешнего вида — парень был в розовом худи.

После того как за гражданку вступился ее родственник, злоумышленник распылил в его сторону содержимое аэрозольного баллончика, — добавили там.

Нападавший — 22-летний житель Иркутской области. Задержанный признал вину, в отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Тем временем стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры «НекроКомиккон» Алексея Самсонова. На мероприятие было продано около двух тысяч билетов стоимостью от двух до трех тысяч рублей. Однако вмешательство властей прервало монтаж сцены и подготовку к мероприятию, которое должно пройти 1–2 ноября.

До этого в Воронеже произошел инцидент с побегом подозреваемого из здания суда непосредственно после вынесения судебного решения. Мужчина, находившийся до этого момента под подпиской о невыезде, скрылся с территории Центрального районного суда, когда судья избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу.

