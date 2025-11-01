В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры

Организатора фестиваля комикс-культуры «НекроКомиккон» Алексея Самсонова задержали в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. По данным источника, на мероприятие было продано около 2 тыс. билетов стоимостью от 2 до 3 тыс. рублей. Однако вмешательство властей прервало монтаж сцены и подготовку к мероприятию, которое должно было пройти 1–2 ноября.

Отмечается, что администрация Красногвардейского района не согласовала «НекроКомиккон», подчеркнув, что «не понимает сути» такого мероприятия. Претензия содержала подозрения в проявлениях сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). После этого к выставочной площадке DAA Expo прибыли полиция и Росгвардия, начав останавливать машины с оборудованием для фестиваля.

Самсонов утверждает, что его забрали в отделение для проверки документов — он живет в Петербурге 20 лет с казахстанским гражданством. По словам организатора, подобное мероприятие проходило в августе, но вопросов со стороны администрации и правоохранителей не было. Мужчина написал заявление в прокуратуру. Известно, что он также организовывает фестиваль «Старкон».

Ранее адвокат Александр Карабанов рассказал, как не нарваться на штраф из-за Хеллоуина. Использование символики или нарядов, ассоциирующихся с сатанизмом, может быть чревато заключением под стражу или денежным взысканием.