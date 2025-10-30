Адвокат рассказал, как не нарваться на штраф во время Хеллоуина

Использование на Хеллоуин символики и нарядов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), чревато штрафом или даже заключением под стражу, сообщил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. По словам эксперта, размер штрафной санкции может достигать двух тысяч рублей.

Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм здесь не исключение. В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хеллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом. Человек, надевший костюм с соответствующей символикой, рискует получить штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток, — рассказал собеседник.

Ранее адвокат Зернов порекомендовал во время празднования Хеллоуина избегать пентаграмм и подобной атрибутики, в то время как тыквы и летучие мыши не подпадают под запрет. По его словам, лучше посвятить выходные Дню народного единства.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил штрафовать бары, кафе и рестораны за использование хеллоуинской тематики. Он считает, что необходимо оградить детей от деструктивного влияния традиций, пропагандирующих культ смерти.