Депутат предложил, как наказать кафе и бары за любовь к Хеллоуину

Бары, кафе и рестораны необходимо штрафовать за использование хеллоуинской тематики, заявил LIFE.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, такая инициатива позволит укрепить традиционные ценности.

Наш святой долг — оградить наших детей, наше общество от деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака. Мы не можем закрывать глаза на то, как торговые сети и увеселительные заведения, преследуя коммерческую выгоду, активно насаждают символику, противоречащую нашей культуре и нашим духовным ориентирам, — заявил Иванов.

Депутат подчеркнул, что молодежи необходимо рассказывать о вреде заимствованных праздников. По его мнению, лучше уделить время отечественным мероприятиям и традициям.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Хеллоуина в России — грубое нарушение федерального закона. По словам парламентария, отмечать его могут только те, кто придерживается определенного религиозного течения.