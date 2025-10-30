Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 10:44

Депутат предложил, как наказать кафе и бары за любовь к Хеллоуину

Депутат Иванов: бары нужно штрафовать за празднование Хеллоуина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бары, кафе и рестораны необходимо штрафовать за использование хеллоуинской тематики, заявил LIFE.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, такая инициатива позволит укрепить традиционные ценности.

Наш святой долг — оградить наших детей, наше общество от деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака. Мы не можем закрывать глаза на то, как торговые сети и увеселительные заведения, преследуя коммерческую выгоду, активно насаждают символику, противоречащую нашей культуре и нашим духовным ориентирам, — заявил Иванов.

Депутат подчеркнул, что молодежи необходимо рассказывать о вреде заимствованных праздников. По его мнению, лучше уделить время отечественным мероприятиям и традициям.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Хеллоуина в России — грубое нарушение федерального закона. По словам парламентария, отмечать его могут только те, кто придерживается определенного религиозного течения.

Хеллоуин
депутаты
праздники
традиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году
На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.