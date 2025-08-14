Крупного производителя электроники в России ждет банкротство

Совкомбанк намерен обанкротить IT-холдинг Fplus — одного из крупнейших производителей электроники в России, сообщает «Коммерсант». Ранее компания погасила перед банком 85% кредитного долга, однако для оставшихся 15% может потребоваться стороннее финансирование или продажа активов.

Совкомбанк принял решение о сокращении портфеля вложений в капитал IT-холдинга Fplus. В связи с чем значительная часть (около 85%) кредита банку погашена в срок, комиссии и проценты выплачены в полном объеме, — пояснил представитель Fplus.

Известно, что владельцы Fplus ранее продали 50% головной структуры. По их данным, загрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов в России находится на уровне всего 20%. Снижение спроса на электронику подтверждают и эксперты.

