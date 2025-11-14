Владелец группы «Сумма» стал банкротом

Предприниматель, бенефициар группы «Сумма» Зиявудин Магомедов признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы, об этом свидетельствуют данные на сайте инстанции. В настоящее время бизнесмен отбывает наказание за хищение 11 млрд рублей на государственных контрактах.

Уточняется, что соответствующий иск в суд направили дочерняя компания «Суммы» «ГлобалЭлектроСервис» и группа компаний «Инфраструктура». В дальнейшем все имущество Магомедова будет реализовано на торгах.

Мещанский суд Москвы приговорил Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о хищении в декабре 2022 года. Его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов, осужден на 18 лет колонии строгого режима. Позднее суд смягчил приговор Магомедовым, сократив срок их пребывания в тюрьме на год.

