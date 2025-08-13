Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:14

Россия хочет обанкротить оштрафованный на 17 млрд рублей Volkswagen

АО «Камея» хочет обанкротить Volkswagen AG

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акционерное общество «Камея» планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Volkswagen AG, сообщает «Коммерсант». Ранее суд Нижнего Новгорода постановил взыскать с немецкого автоконцерна почти 17 млрд рублей за расторжение договора о сборке Skoda и VW в России.

Долг перед «Камеей» составляет 16,9 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды, €40,05 тысячи (3,7 млн рублей), а также 119 тысяч рублей судебных издержек. Компания выкупила эти требования у НАЗ (бывший ГАЗ) за 120 млн рублей.

В рамках судебного разбирательства Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на российские активы Volkswagen AG, включая доли в управляющем заводе в Калуге «Фольксваген Груп Рус». Позже ограничения были частично сняты, а вскоре Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов ООО «Арт-Финанс» (ООО «АГР Холдинг»). Стоимость сделки составила €125 млн (9,9 млрд рублей).

Ранее ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов сообщил, что Германия может организовать в США производство машин Audi. По его мнению, Вашингтон за это планирует предоставить Берлину некоторые льготы, что позволит также увеличить рабочие места, поступления в бюджет и даст заказы локальным компаниям.

автомобили
суды
Россия
Volkswagen
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию музыкальная группа решила начать бизнес в РФ
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Зеленский рассказал о победе Путина на встрече с Трампом
Военного медика осудили за участие в СВО
Королевская семья Британии: новости, кто напал на Миддлтон
Агроном рассказал, когда лучше сажать клубнику
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.