Россия хочет обанкротить оштрафованный на 17 млрд рублей Volkswagen

Акционерное общество «Камея» планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Volkswagen AG, сообщает «Коммерсант». Ранее суд Нижнего Новгорода постановил взыскать с немецкого автоконцерна почти 17 млрд рублей за расторжение договора о сборке Skoda и VW в России.

Долг перед «Камеей» составляет 16,9 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды, €40,05 тысячи (3,7 млн рублей), а также 119 тысяч рублей судебных издержек. Компания выкупила эти требования у НАЗ (бывший ГАЗ) за 120 млн рублей.

В рамках судебного разбирательства Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на российские активы Volkswagen AG, включая доли в управляющем заводе в Калуге «Фольксваген Груп Рус». Позже ограничения были частично сняты, а вскоре Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов ООО «Арт-Финанс» (ООО «АГР Холдинг»). Стоимость сделки составила €125 млн (9,9 млрд рублей).

Ранее ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов сообщил, что Германия может организовать в США производство машин Audi. По его мнению, Вашингтон за это планирует предоставить Берлину некоторые льготы, что позволит также увеличить рабочие места, поступления в бюджет и даст заказы локальным компаниям.