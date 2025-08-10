Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 11:35

Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США

Экономист Баранов: Германия обменяет автопром на льготы в США

Фото: Xu Chang/Global Look Press

Германия может организовать в США производство машин Audi, заявил РИА Новости ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, Вашингтон за это планирует предоставить Берлину некоторые льготы, что позволит также увеличить рабочие места, поступления в бюджет и даст заказы локальным компаниям.

США могут способствовать снижению требуемых расходов с помощью различных льгот или привлечения к финансированию властей штата, — сказал эксперт.

По данным издания Handelsblatt, Audi рассматривает возможность размещения нового завода в американском городе Чаттануга (штат Теннесси). Это место выбрано не случайно — здесь уже расположено предприятие материнской компании Volkswagen Group.

Ранее экономист Александр Данильцев заявил, что президент США Дональд Трамп ввел чрезмерно большие пошлины для иностранных производителей автомобилей, ставя тем самым под угрозу торговлю с Соединенными Штатами. Он предположил, что теперь автопроизводители начнут ориентироваться на другие рынки.

Германия
США
автопром
Audi
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.