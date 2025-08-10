Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США Экономист Баранов: Германия обменяет автопром на льготы в США

Германия может организовать в США производство машин Audi, заявил РИА Новости ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, Вашингтон за это планирует предоставить Берлину некоторые льготы, что позволит также увеличить рабочие места, поступления в бюджет и даст заказы локальным компаниям.

США могут способствовать снижению требуемых расходов с помощью различных льгот или привлечения к финансированию властей штата, — сказал эксперт.

По данным издания Handelsblatt, Audi рассматривает возможность размещения нового завода в американском городе Чаттануга (штат Теннесси). Это место выбрано не случайно — здесь уже расположено предприятие материнской компании Volkswagen Group.

Ранее экономист Александр Данильцев заявил, что президент США Дональд Трамп ввел чрезмерно большие пошлины для иностранных производителей автомобилей, ставя тем самым под угрозу торговлю с Соединенными Штатами. Он предположил, что теперь автопроизводители начнут ориентироваться на другие рынки.