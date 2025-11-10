Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 08:13

Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов

В России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В российских регионах начали привлекать добровольцев в специальные подразделения для охраны особо важных объектов, пишет «Коммерсант». Соответствующий закон, подписанный президентом 4 ноября, разрешает применять резервистов не только в военный, но и в мирный период. Такая деятельность уже организована примерно в 20 субъектах страны.

Резервисты, главной задачей которых станет противодействие вражеским дронам, на время службы приобретут статус военнослужащих со всеми предусмотренными социальными гарантиями и денежными выплатами. Утверждается, что создание специализированных отрядов из резервистов началось еще до официального принятия поправок в законодательство. Власти Ленинградской области одними из первых сообщили о формировании отряда БАРС-47. Его задача — отражение атак беспилотников.

В приграничных областях — Белгородской, Брянской и Курской — отряды БАРС, выполнявшие задачи по защите стратегических объектов и инфраструктуры, создавались еще в 2024 году и подчинялись местному руководству. Теперь, в соответствии с новым законом о резервистах, в Брянской и Курской областях ожидается формирование дополнительных подразделений для совместной работы с уже действующими группами.

Ранее от руководителя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова поступило предложение о бесплатном праве на получение парадного обмундирования для добровольцев СВО. Он пояснил, что данная мера позволит визуально отделить таких граждан от кадровых военных.

добровольцы
СВО
регионы
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти
Американская установка для запуска Tomahawk «застряла» в Японии
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой
Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы
«Как расходный материал»: пленный солдат ВСУ сделал признание
Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге
Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов
«Не надо обольщаться»: Небензя сделал предупреждение по перемирию в Газе
Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу
США сделали паузу в торговом споре с Китаем
Гибель «медийного» наемника, капкан для ВСУ: новости СВО к утру 10 ноября
Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе
Оглашен приговор экс-руководителю Ростехнадзора из Сибири по делу о взятке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 ноября: инфографика
Удар возмездия открыл союзникам Украины глаза на неудобную правду
Россия и Индия могут подписать соглашение о трудовых мигрантах
«Мог быть вместо SHAMAN»: известный музкритик восхитился талантом Шаляпина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 ноября
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.