Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов В России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

В российских регионах начали привлекать добровольцев в специальные подразделения для охраны особо важных объектов, пишет «Коммерсант». Соответствующий закон, подписанный президентом 4 ноября, разрешает применять резервистов не только в военный, но и в мирный период. Такая деятельность уже организована примерно в 20 субъектах страны.

Резервисты, главной задачей которых станет противодействие вражеским дронам, на время службы приобретут статус военнослужащих со всеми предусмотренными социальными гарантиями и денежными выплатами. Утверждается, что создание специализированных отрядов из резервистов началось еще до официального принятия поправок в законодательство. Власти Ленинградской области одними из первых сообщили о формировании отряда БАРС-47. Его задача — отражение атак беспилотников.

В приграничных областях — Белгородской, Брянской и Курской — отряды БАРС, выполнявшие задачи по защите стратегических объектов и инфраструктуры, создавались еще в 2024 году и подчинялись местному руководству. Теперь, в соответствии с новым законом о резервистах, в Брянской и Курской областях ожидается формирование дополнительных подразделений для совместной работы с уже действующими группами.

Ранее от руководителя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова поступило предложение о бесплатном праве на получение парадного обмундирования для добровольцев СВО. Он пояснил, что данная мера позволит визуально отделить таких граждан от кадровых военных.