10 ноября 2025 в 16:01

Шеф-повар рассказал, почему рестораны не переходят на «умные технологии»

Шеф-повар Мещеряков: новое оборудование тяжело сочетать с нынешними системами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новое «умное» оборудование для ресторанов чаще всего использует российский софт, который тяжело интегрировать в существующие системы, рассказал Readovka.news шеф-повар и технолог Евгений Мещеряков. Он отметил, что подобное оборудование могло бы экономить заведениям крупную сумму.

Интеграция — это первая проблема. Отечественные решения иногда плохо интегрируются с зарубежным ПО или с уже существующими системами на кухне, — рассказал Мещеряков.

Шеф-повар также отметил, что помимо интеграции рестораторы сталкиваются с нехваткой запчастей и недостатком пользовательского опыта. Он также отметил, что критичны простота интерфейса и обучаемость персонала.

Ранее сообщалось, что в конце октября 2025-го средняя цена стандартной порции эспрессо (40–60 мл) в российских кофейнях и ресторанах увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена за чашку составила 147 рублей.

