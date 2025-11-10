Коррупционные скандалы могут привести к кардинальным изменениям в политическом руководстве Украины и закончиться тем, что американцы сменят, уберут либо объявят преступниками нынешнюю власть в стране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, после того как республиканцы встали во главе США, Киев перестал пользоваться поддержкой Вашингтона.

Обыски на Украине — это действия американцев. Кратчайший путь для расследования коррупции самих демократов в США и их преступлений — через Украину. Эта страна стала «подпиточной» для коррупционеров всего мира. Я думаю, вся эта история может закончиться тем, что американцы сменят или уберут либо объявят преступниками нынешнюю украинскую клику. С приходом новой администрации моноподдержка Украины со стороны Запада рухнула. Каждый будет преследовать свои интересы, — высказался Марков.

Он отметил, что нынешняя украинская власть стала заложником противоречивых интересов разных западных игроков. По мнению экс-депутата Рады, попытки президента Украины Владимира Зеленского угодить всем сторонам обречены на провал, поскольку Вашингтон начал активно расследовать коррупционные схемы.

Я думаю, что эти действия с обысками на Украине должны были начаться гораздо раньше. Помните попытку лишить полномочий Национальное антикоррупционное бюро Украины, которая была предпринята несколько месяцев назад и вызвала протесты? Зеленский слишком рано похоронил американцев, когда полностью лег под британцев. Я думаю, что те ему сейчас покажут, кто в доме хозяин. Когда ты слуга нескольких господ сразу, рано или поздно это закончится плохо, поскольку у твоих хозяев могут расходиться интересы, они будут дергать тебя за ниточки и ты не сможешь угодить всем, — резюмировал Марков.

Ранее политолог и политтехнолог Михаил Павлив заявил, что массовые обыски на Украине являются инструментом влияния Запада на Зеленского и его ближайшее окружение. По его словам, европейские партнеры, хотя и считаются союзниками Киева, фактически держат украинское руководство на коротком поводке.