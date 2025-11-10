Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 17:20

Саркози вышел из парижской тюрьмы и уехал на автомобиле

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Matthieu Mirville/Starface/Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози вышел на свободу после отбытия более 20 суток в известной парижской тюрьме Санте, сообщает телеканал BFMTV. Отмечается, что политик покинул учреждение на минивэне в сопровождении полицейских мотоциклистов.

На этот раз освобождение прошло без привычной поддержки родственников, которые ранее устраивали акции солидарности. В районе его проживания усилено полицейское патрулирование, а представители СМИ заняли позиции на прилегающих улицах в ожидании появления Саркози.

Ранее появилась информация, что представитель прокуратуры Франции призвал освободить Саркози из тюрьмы. Он предложил перевести бывшего главу государства под судебный контроль. Суд поддержал это решение.

В конце октября Саркози направили в тюремное учреждение Санте, расположенное в Парижском регионе. Предполагалось, что политик будет отбывать там пятилетний срок заключения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским правительством.

Позже появилась информация, что Саркози в тюрьме употреблял в пищу только йогурты. Он отказывался от обычной еды из-за страха быть отравленным.

Николя Саркози
тюрьмы
Париж
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Боярский высказался о вероятном отключения Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Тарасова раскрыла, зачем российских фигуристов внесли в базу «Миротворца»
Стало известно, на сколько в РФ участились смертельные ДТП с участием детей
Автоэксперт рассказал, чем почистить машину от снега вместо щетки
Директор магазина зарезал подчиненную во время застолья
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.