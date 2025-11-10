Саркози вышел из парижской тюрьмы и уехал на автомобиле

Бывший президент Франции Николя Саркози вышел на свободу после отбытия более 20 суток в известной парижской тюрьме Санте, сообщает телеканал BFMTV. Отмечается, что политик покинул учреждение на минивэне в сопровождении полицейских мотоциклистов.

На этот раз освобождение прошло без привычной поддержки родственников, которые ранее устраивали акции солидарности. В районе его проживания усилено полицейское патрулирование, а представители СМИ заняли позиции на прилегающих улицах в ожидании появления Саркози.

Ранее появилась информация, что представитель прокуратуры Франции призвал освободить Саркози из тюрьмы. Он предложил перевести бывшего главу государства под судебный контроль. Суд поддержал это решение.

В конце октября Саркози направили в тюремное учреждение Санте, расположенное в Парижском регионе. Предполагалось, что политик будет отбывать там пятилетний срок заключения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским правительством.

Позже появилась информация, что Саркози в тюрьме употреблял в пищу только йогурты. Он отказывался от обычной еды из-за страха быть отравленным.