В Киеве запретили использовать в адрес россиян два слова

В Киеве запретили использовать в адрес россиян два слова Комиссия по этике призвала СМИ Украины отказаться от жаргона в адрес россиян

Комиссия по журналистской этике на Украине рекомендовала местным СМИ отказаться от употребления слов «орки» и «русня», пишет «Страна.ua». Решение поддержало большинство членов организации, однако окончательные рекомендации пока разрабатываются.

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ заявила, что журналисты должны «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами». Она объяснила, что это необходимо, чтобы мировое сообщество «всерьез воспринимало медиа» страны.

Журналист не сыплет проклятиями в адрес России, а просто детально рассказывает о том, что он видит, — подчеркнула Кущ.

Ранее украинский парламентарий Владимир Вятрович сообщил о снятии Верховной радой с повестки дня законопроекта, отменяющего защиту русского языка согласно Европейской хартии. По его данным, кабинет министров склонил большинство народных избранников к отзыву документа, ссылаясь на соответствующую просьбу со стороны ЕС.

Между тем в Харькове таксиста оштрафовали на 5,1 тыс. гривен (9,8 тыс. рублей) за отказ говорить по-украински и выключить музыку на русском языке. По данным властей, водитель в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке, за что получил административное взыскание.