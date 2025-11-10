Медведев призвал вернуть прежний облик Павловскому дворцовому ансамблю

Дворцово-парковому ансамблю в Павловске нужно вернуть его исторический облик, такое мнение на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания ансамбля высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, когда-то город выглядел «великолепно».

Нам нужно вернуть Павловску к юбилею тот великолепный облик, который был задуман и создан его создателями. Это требует и средств, и усилий, — убежден Медведев.

Он добавил, что план всех необходимых мероприятий доработан и одобрен, при этом работа уже идет. Медведев отметил, что за последние полгода «сделано немало».

Исхожу из того, что будет [сделано] еще больше, — подчеркнул замглавы Совбеза.

