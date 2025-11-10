Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 18:38

Медведев призвал вернуть прежний облик Павловскому дворцовому ансамблю

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дворцово-парковому ансамблю в Павловске нужно вернуть его исторический облик, такое мнение на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания ансамбля высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, когда-то город выглядел «великолепно».

Нам нужно вернуть Павловску к юбилею тот великолепный облик, который был задуман и создан его создателями. Это требует и средств, и усилий, — убежден Медведев.

Он добавил, что план всех необходимых мероприятий доработан и одобрен, при этом работа уже идет. Медведев отметил, что за последние полгода «сделано немало».

Исхожу из того, что будет [сделано] еще больше, — подчеркнул замглавы Совбеза.

Ранее Медведев призвал в ближайшие три года увеличить финансирование мероприятий по реабилитации участников специальной военной операции. По его словам, восстановление бойцов, возвращающихся с фронта, является безусловным приоритетом для всей страны.

Дмитрий Медведев
Павловск
Ленинградская область
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.