Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет 3 декабря в Брюсселе, сообщила пресс-служба Альянса. Программа мероприятия пока находится в стадии согласования. Темы предстоящих обсуждений не приводятся.

Ранее стало известно, что министры финансов стран Евросоюза рассмотрят предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября. Однако практические решения по данному вопросу на предстоящем заседании приниматься не будут, поскольку дискуссия носит предварительный характер.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов ранее заявил, что западные страны продолжают попытки нанести России стратегическое поражение, несмотря на очевидную бесперспективность такой политики. Дипломат подчеркнул, что правда в текущем противостоянии находится на стороне Москвы.