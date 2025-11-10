Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 18:28

Названа дата встречи глав МИД стран НАТО

Главы МИД стран НАТО встретятся 3 декабря в Брюсселе

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет 3 декабря в Брюсселе, сообщила пресс-служба Альянса. Программа мероприятия пока находится в стадии согласования. Темы предстоящих обсуждений не приводятся.

Министры иностранных дел НАТО встретятся в штаб-квартире Альянса 3 декабря 2025 года. Встреча пройдет под председательством генсека Марка Рютте. Подробная программа будет представлена позже, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что министры финансов стран Евросоюза рассмотрят предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября. Однако практические решения по данному вопросу на предстоящем заседании приниматься не будут, поскольку дискуссия носит предварительный характер.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов ранее заявил, что западные страны продолжают попытки нанести России стратегическое поражение, несмотря на очевидную бесперспективность такой политики. Дипломат подчеркнул, что правда в текущем противостоянии находится на стороне Москвы.

