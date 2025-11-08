Замглавы МО России встретился с министром обороны КНДР В Пхеньяне замглавы МО РФ Горемыкин встретился с главой МО КНДР Гван Чхолем

В Пхеньяне прошла встреча замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, сообщили в Минобороны. Обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации и Корейской Народной Армии, — говорится в сообщении.

Генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул, что дружеские связи между Россией и КНДР активно развиваются во многих сферах, в том числе в военном сотрудничестве. В свою очередь, Гван Чхоль отметил, что визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями двух стран и стимулирует взаимодействие между их военно-политическими структурами.

В рамках обмена опытом российская делегация посетила Мангендэнское революционное училище, где обучаются дети военнослужащих Корейской Народной Армии, а также Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена КНДР. Горемыкину рассказали об организации учебного процесса и продемонстрировали учебно-материальную базу образовательных учреждений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии открытия переговоров с северокорейской коллегой Цой Сон Хи заявил, что подвиги военнослужащих КНДР в Курской области навсегда останутся в памяти россиян. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры Корейской народной армии внесли свой вклад в освобождение российской земли.