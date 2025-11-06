Западные страны продолжают попытки нанести России стратегическое поражение, несмотря на очевидную бесперспективность такой политики, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Дипломат подчеркнул, что правда в текущем противостоянии находится на стороне Москвы.
[Перед Западом] ставилась задача, и она по-прежнему стоит, уничтожить нашу страну, сделать нашу с вами жизнь невыносимой, чтобы мы с вами не собирались, не приезжали на международные форумы, чтобы мы были изолированы и так далее. Проблема заключается в том, что жизнь Запад на данном этапе ничему не учит, поэтому правда на нашей стороне, — считает Логвинов.
Он обратил внимание на то, что население западноевропейских государств лишено доступа к альтернативным источникам информации, что позволяет навязывать им искаженную картину мировых событий. Дипломат отметил, что работа по противодействию таким действиям потребует консолидации усилий и помощи тем странам, которые продолжают колебаться под давлением Запада. Логвинов выразил уверенность, что политика западных государств в конечном итоге не принесет им положительных результатов.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявлял, что односторонние ограничительные меры против России «бьют бумерангом» и наносят серьезный ущерб экономикам стран-инициаторов. Дипломат подчеркнул, что данные действия отрицательно влияют на мировые хозяйственные связи и систему международных поставок.