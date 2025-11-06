«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада МИД РФ: Запад не учится на ошибках и продолжает пытаться уничтожить Россию

Западные страны продолжают попытки нанести России стратегическое поражение, несмотря на очевидную бесперспективность такой политики, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Дипломат подчеркнул, что правда в текущем противостоянии находится на стороне Москвы.

[Перед Западом] ставилась задача, и она по-прежнему стоит, уничтожить нашу страну, сделать нашу с вами жизнь невыносимой, чтобы мы с вами не собирались, не приезжали на международные форумы, чтобы мы были изолированы и так далее. Проблема заключается в том, что жизнь Запад на данном этапе ничему не учит, поэтому правда на нашей стороне, — считает Логвинов.

Он обратил внимание на то, что население западноевропейских государств лишено доступа к альтернативным источникам информации, что позволяет навязывать им искаженную картину мировых событий. Дипломат отметил, что работа по противодействию таким действиям потребует консолидации усилий и помощи тем странам, которые продолжают колебаться под давлением Запада. Логвинов выразил уверенность, что политика западных государств в конечном итоге не принесет им положительных результатов.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявлял, что односторонние ограничительные меры против России «бьют бумерангом» и наносят серьезный ущерб экономикам стран-инициаторов. Дипломат подчеркнул, что данные действия отрицательно влияют на мировые хозяйственные связи и систему международных поставок.