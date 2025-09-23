«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 сентября 2025 в 10:43

МИД России призвал сохранить право вето в Совете Безопасности ООН

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия убеждена, что право вето в Совете Безопасности ООН следует сохранить, заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва категорически против ревизии прерогатив постоянных членов Совбеза. Дипломат подчеркнул, что вето — это не привилегия и не инструмент давления.

Со своей стороны выступаем категорически против ревизии прерогатив постоянных членов Совета Безопасности или их распространения на возможных будущих постоянных членов. Вето — не привилегия и не инструмент давления, а важнейший элемент выработки выверенных и адекватных решений Совета Безопасности, — сказал Логвинов.

Ранее Логвинов заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, дипломат примет участие в мероприятии на этой неделе, 27 сентября.

Дипломат также отметил, что Россия не поддержит кандидатов на пост генерального секретаря ООН, имеющих второе западное гражданство. Очередь выдвижения претендента по неформальному принципу географической справедливости принадлежит ГРУЛАК.

МИД РФ
Россия
Кирилл Логвинов
СБ ООН
ООН
