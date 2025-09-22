Стало известно, кого Россия не поддержит на пост генсека ООН Логвинов: РФ не поддержит кандидатов на пост генсека ООН с двойным гражданством

Россия не поддержит кандидатов на пост генерального секретаря ООН, имеющих второе западное гражданство, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС. По его словам, очередь выдвижения претендента по неформальному принципу географической справедливости принадлежит Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

Мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом «компромиссного» предложения очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика. Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным западным гражданством, — подчеркнул Логвинов.

При этом дипломат подчеркнул, что акцент на гендерных аспектах в выборе генерального секретаря нецелесообразен. Основное внимание должно уделяться опыту и профессионализму кандидата, его способности выстраивать равноудаленную политику и соблюдению статьи 100 Устава ООН. Логвинов отметил, что Россия поддержит только того кандидата, который будет способствовать сужению разногласий и не превышать полномочия Секретариата.

Ранее МИД России выразил глубокое разочарование в связи с седьмым вето США, заблокировавшим резолюцию СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа. По данным ведомства, неспособность Совета Безопасности остановить кровопролитие усугубляет гуманитарную катастрофу и лишает гражданское население защиты.