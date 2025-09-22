«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 13:37

Лавров запланировал выступление на Генеральной Ассамблее ООН

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил директор департамента международных организаций ведомства Кирилл Логвинов. По его словам, которые приводит ТАСС, дипломат примет участие в мероприятии на этой неделе, 27 сентября.

Центральным событием станет выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе общеполитической дискуссии 27 сентября, — сказал Логвинов.

Как уточнил директор департамента, в Нью-Йорке пройдет «целый ряд мероприятий министерского уровня». Речь идет о встречах по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ и в формате Группы друзей. Кроме того, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 23 по 27 сентября и 29 сентября пройдут общеполитические дебаты.

Ранее Лавров обратил внимание, что интерес со стороны стран Глобального Юга к установлению контактов с Донбассом и Новороссией растет. По его словам, государства региона проявляют готовность к диалогу и развитию связей.

МИД РФ
Сергей Лавров
ООН
Генассамблея ООН
