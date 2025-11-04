«Наглядный пример»: в МИД раскрыли, по кому бьет санкционный «бумеранг» Замглавы МИД Любинский: антироссийские санкции бьют по странам-инициаторам

Односторонние ограничительные меры против России «бьют бумерангом» и наносят серьезный ущерб экономикам стран-инициаторов, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на полях саммита ООН в Дохе в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что данные действия отрицательно влияют на мировые хозяйственные связи и систему международных поставок.

Что касается тех стран и объединений, которые вводят против нас односторонние санкции, то эти рестрикции бумерангом бьют прежде всего по их экономикам. Наглядный пример — Евросоюз, — сказал дипломат.

Ранее он заявил, что односторонние ограничительные меры противоречат нормам международного права и фундаментальным принципам Устава ООН, а также правилам ВТО. Любинский отметил, что подобные действия создают серьезные препятствия для доступа развивающихся государств к важнейшим ресурсам, в числе которых современные технологии, медицинские препараты, продовольствие и основные товары народного потребления.

Кроме того, МИД России сообщил о введении запрета на въезд для отдельных граждан государств Евросоюза как ответной меры на принятие очередного, 19-го по счету, пакета ограничений. В ведомстве уточнили, что меры затронут сотрудников правоохранительных ведомств, государственных учреждений и бизнес-структур, а также частных лиц из стран ЕС, участвовавших в оказании военной помощи Украине.