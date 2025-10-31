Россия ответила на 19-й пакет санкций Евросоюза Россия ввела запрет на въезд в страну представителей ЕС в ответ на санкции

Россия вводит запрет на въезд для ряда представителей стран Евросоюза в ответ на утверждение 19-го пакета санкций, сообщает пресс-служба МИД. Отмечается, что меры коснутся представителей силовых структур, сотрудников госучреждений и коммерческих компаний, а также граждан стран ЕС, оказывавших военную поддержку Киеву.

Существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом <…> «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства, — сказано в сообщении.

Помимо этого, въезд ограничат для тех, кто совершал действия, направленные на подрыв территориальной целостности России и блокаду перемещения российских судов и грузов. В стоп-лист также попали все причастные к преследованию должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей» с территорий Украины.

