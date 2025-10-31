Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 18:38

Россия ответила на 19-й пакет санкций Евросоюза

Россия ввела запрет на въезд в страну представителей ЕС в ответ на санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вводит запрет на въезд для ряда представителей стран Евросоюза в ответ на утверждение 19-го пакета санкций, сообщает пресс-служба МИД. Отмечается, что меры коснутся представителей силовых структур, сотрудников госучреждений и коммерческих компаний, а также граждан стран ЕС, оказывавших военную поддержку Киеву.

Существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом <…> «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства, — сказано в сообщении.

Помимо этого, въезд ограничат для тех, кто совершал действия, направленные на подрыв территориальной целостности России и блокаду перемещения российских судов и грузов. В стоп-лист также попали все причастные к преследованию должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей» с территорий Украины.

Ранее Cheniere Energy, крупнейший в США производитель и экспортер СПГ, предложил европейским партнерам поддержку после запрета на импорт российского топлива. Исполнительный вице-президент компании Анатоль Фейгин заявил, что Cheniere готова обеспечить гибкие объемы поставок.

санкции
МИД РФ
Евросоюз
Брюссель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение Покровска, новый запрет на Крымском мосту: что будет дальше
Тодоренко заинтересовалась интимной пластикой после беседы с журналистами
В Госдуме дали оценку новому замминистру обороны Осьмакову
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.