30 октября 2025 в 19:56

Гигант США предложил ЕС поставки СПГ после запрета на импорт из России

Американский Cheniere предложил ЕС СПГ после запрета на поставки из России

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Крупнейший в США производитель и экспортер сжиженного природного газа (СПГ) Cheniere Energy предложил европейским партнерам поддержку после запрета на импорт СПГ из России, передает ТАСС. Исполнительный вице-президент Анатоль Фейгин заявил, что компания готова обеспечить гибкие поставки.

Мы готовы поддержать наших клиентов. Очевидно, что у нас есть гибкие объемы поставок, как вы отметили, — подчеркнул Фейгин.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон спрогнозировал резкий скачок спроса на СПГ на 4%. По его словам, обычно этот показатель не превышает 2%.

До этого агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в новый пакет санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. По данным источника, также будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС.

Также журналисты рассказали, что Евросоюз вопреки санкциям является крупнейшим покупателем российского СПГ. Так, с февраля 2022-го по сентябрь 2025 года ЕС импортировал около половины сжиженного газа из РФ.

