Россияне стали меньше жаловаться Центробанку на ОСАГО ЦБ: число жалоб на ОСАГО в России сократилось более чем в два раза

За три квартала 2025 года количество жалоб автовладельцев на страховые компании сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центробанке». Особенно значительным — почти на 70% — стало снижение претензий, связанных с некорректным применением коэффициента бонус-малус (КБМ) при оформлении полисов ОСАГО.

Как пояснили в ЦБ, такая положительная динамика достигнута благодаря возможности самостоятельной проверки и оспаривания КБМ через сайт Национальной страховой информационной системы. Также на 25% уменьшилось число жалоб на автокредитование, что связано с присоединением банков к меморандуму «О принципах добросовестного автокредитования» и отказом от сотрудничества с недобросовестными автодилерами.

Общее количество обращений потребителей финансовых услуг с начала года составило 280 тысяч, что на 15,8% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста жалоб последовательно снижаются: с 23,1% в первом квартале до 11% в третьем.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиян больше всего беспокоит утечка их персональных данных. Кроме того, по ее словам, граждане опасаются, что эти сведения будут использованы для навязывания услуг.