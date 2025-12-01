Перепалка президента США Дональда Трампа с сенаторами-демократами выглядит как шоу, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его мнению, американская пресса запустила кампанию против главы Белого дома.

Американское «демократическое» медиаоружие разворачивается против Трампа. Такое впечатление, что в университет Питтсбурга сбежал кто-то из бывших сотрудников «независимых российских СМИ» и как давай называть героями сенаторов, призывавших не подчиняться приказам Трампа. Шесть демократов с разведывательным опытом фактически призвали к перевороту и мятежу, Трамп в ответ погрозил им суровыми карами вплоть до смертной казни. Самое занимательное, что после обмена такими вот громкими репликами наступила тишина. Все сделали вид, что это часть шоу. То ли так принято на родине свободы слова, то ли ее жители прекрасно знают, чего она стоит, — высказался Толмачев.

Ранее Трамп раскритиковал конгрессменов-демократов, обвинив их в предательстве и подстрекательстве к мятежу. Глава Белого дома также выразил недовольство по поводу призывов к американским военнослужащим игнорировать приказы президента.