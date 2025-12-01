День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:56

«Часть шоу»: депутат о перепалке Трампа с сенаторами-демократами

Депутат Толмачев: перепалка Трампа с сенаторами-демократами напоминает шоу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Перепалка президента США Дональда Трампа с сенаторами-демократами выглядит как шоу, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его мнению, американская пресса запустила кампанию против главы Белого дома.

Американское «демократическое» медиаоружие разворачивается против Трампа. Такое впечатление, что в университет Питтсбурга сбежал кто-то из бывших сотрудников «независимых российских СМИ» и как давай называть героями сенаторов, призывавших не подчиняться приказам Трампа. Шесть демократов с разведывательным опытом фактически призвали к перевороту и мятежу, Трамп в ответ погрозил им суровыми карами вплоть до смертной казни. Самое занимательное, что после обмена такими вот громкими репликами наступила тишина. Все сделали вид, что это часть шоу. То ли так принято на родине свободы слова, то ли ее жители прекрасно знают, чего она стоит, — высказался Толмачев.

Ранее Трамп раскритиковал конгрессменов-демократов, обвинив их в предательстве и подстрекательстве к мятежу. Глава Белого дома также выразил недовольство по поводу призывов к американским военнослужащим игнорировать приказы президента.

США
Дональд Трамп
демократы
Вашингтон
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово «залезают» в ипотеку поверх непогашенной
Тренера «Балтики» накажут за неприличный жест в матче со «Спартаком»
В российском регионе нашли покойника в списке голосующих
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.