В Европе объявили о многомиллионной поставке для Украины

В Европе объявили о многомиллионной поставке для Украины Нидерланды выделят €250 млн Киеву на средства ПВО и боеприпасы для F-16

Нидерланды выделят €250 млн евро на военную помощь Украине через американскую программу PURL, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X. По его словам, средства будут направлены на поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов для истребителей F-16.

Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка. <…> Нидерланды вновь выделяют 250 миллионов евро на поставки противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и так далее из американских запасов PURL, — написал Брекелманс.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявлял, что украинские коррупционеры могли украсть свыше $100 млрд из средств, которые Киеву выделили иностранные государства. По его мнению, в стране разворовывают около 30% средств, при этом с 2022 года Киев получил приблизительно $360 млрд.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что правительство Украины теряет власть из-за громкого скандала, связанного с уголовным делом о коррупции, такая ситуация сложилась из-за выделенных Западом денег. По его словам, в настоящее время нельзя спрогнозировать, чем все закончится.