День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:10

В Европе объявили о многомиллионной поставке для Украины

Нидерланды выделят €250 млн Киеву на средства ПВО и боеприпасы для F-16

Читайте нас в Дзен

Нидерланды выделят €250 млн евро на военную помощь Украине через американскую программу PURL, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X. По его словам, средства будут направлены на поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов для истребителей F-16.

Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка. <…> Нидерланды вновь выделяют 250 миллионов евро на поставки противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и так далее из американских запасов PURL, — написал Брекелманс.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявлял, что украинские коррупционеры могли украсть свыше $100 млрд из средств, которые Киеву выделили иностранные государства. По его мнению, в стране разворовывают около 30% средств, при этом с 2022 года Киев получил приблизительно $360 млрд.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что правительство Украины теряет власть из-за громкого скандала, связанного с уголовным делом о коррупции, такая ситуация сложилась из-за выделенных Западом денег. По его словам, в настоящее время нельзя спрогнозировать, чем все закончится.

Европа
Нидерланды
деньги
помощь
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
В Европе объявили о многомиллионной поставке для Украины
Онколог рассказал о виде рака, от которого страдает Алдонин
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.