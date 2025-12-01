Профессор раскрыл, грозит ли москвичам эпидемия из-за нового вируса

Москве и России в целом не грозит эпидемия из-за нового штамма коронавируса, заявил 360.ru профессор Петр Чумаков. Он отметил, что в сезонном всплеске заболеваемости ОРВИ и гриппом нет ничего удивительного. Это связано с существенным похолоданием.

Новые коронавирусы постоянно возникают. В этом нет ничего драматичного. Грипп легко прогнозировать, потому что обычно он приходит откуда-то. Уже все привыкли, что после Нового года наступает некий пик. На горизонте пока не предвидится никаких эпидемий, — высказался Чумаков.

По его словам, без мониторинга ситуации и исследований сложно сказать, какой именно вирус подхватили некоторые москвичи. Профессор предположил, что это комбинация из двух или трех штаммов.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении в России «нового необычного вируса». По данным ведомства, в стране наблюдается характерный для этого времени года сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.