01 декабря 2025 в 14:36

МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России

Захарова: заявления НАТО об ударах по РФ показывают готовность к эскалации

Заявление председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России является крайне безответственным шагом, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, он показывает готовность Североатлантического альянса действовать в сторону ухудшения сложившейся ситуации.

Рассматриваем заявление Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации, — подчеркнула дипломат.

До этого Драгоне заявил, что Альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на некоторые шаги России. По его словам, НАТО изучает варианты более активных и превентивных мер, включая сферу кибербезопасности.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.

