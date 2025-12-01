Родителям дали советы, как привить детям основы правильного питания Врач Степанян: взрослым нужно начинать прикорм ребенка с разнообразием вкусов

Родителям следует начинать прикорм ребенка с разнообразием вкусов, чтобы сделать его питание полезным, заявила телеканалу «Саратов 24» диетолог Марина Степанян. Она также посоветовала организовывать семейные приемы пищи без гаджетов и включенного телевизора.

Главный принцип — родители должны самостоятельно придерживаться того образа жизни, который хотели бы привить ребенку, — отметила Степанян.

Кроме того, немаловажно отказаться от использования еды в качестве награды или наказания. Врач посоветовала хвалить ребенка за интерес к полезным продуктам и следить за тем, чтобы в доме всегда были фрукты, овощи и ягоды. Изделия и напитки промышленного производства следует ограничить.

