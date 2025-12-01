День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:03

Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости

Автоэксперт Осипов: в России нет трасс без ограничения скорости из-за водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Низкое качество подготовки водителей — основная причина отсутствия дорог без ограничения скорости в России, заявил Readovka.news автоэксперт Андрей Осипов. По его словам, автошколы не готовят автомобилистов к реальным условиям на дорогах.

Автоэксперт привел в пример немецкие автошколы, в которых ученики обучаются вождению по автобанам на скорости 140 км/ч. По его мнению, многие отечественные водители испытывают трудности даже на обычных трассах.

Осипов отметил, что большинство российских дорог не предусмотрены для вождения на скорости более 150 км/ч. Он считает, что многие водители также не умеют адекватно оценивать скорость и дистанцию, допускают ошибки при перестроении.

Ранее Осипов рассказал, что искусственный интеллект и специальные программы уже используют в некоторых странах для сдачи экзаменов на получение водительских прав. Он отметил, что подобное нововведение в России поможет в борьбе с коррупцией.

автомобили
трассы
скорость
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Москвичам рассказали, какой погоды ожидать в новогоднюю ночь
Булыкин назвал условие, при котором Гусев станет главным тренером «Динамо»
В Европе признали проблемы с поставками на Украину
Названы самые богатые российские миллиардеры по итогам 2024 года
Финдиректор рассказал, на сколько подорожают товары на маркетплейсах
В МИД Японии раскрыли приоритеты в отношениях с Россией
Во Франции в шоке от идеи НАТО нанести превентивный удар по России
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.