Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости

Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости Автоэксперт Осипов: в России нет трасс без ограничения скорости из-за водителей

Низкое качество подготовки водителей — основная причина отсутствия дорог без ограничения скорости в России, заявил Readovka.news автоэксперт Андрей Осипов. По его словам, автошколы не готовят автомобилистов к реальным условиям на дорогах.

Автоэксперт привел в пример немецкие автошколы, в которых ученики обучаются вождению по автобанам на скорости 140 км/ч. По его мнению, многие отечественные водители испытывают трудности даже на обычных трассах.

Осипов отметил, что большинство российских дорог не предусмотрены для вождения на скорости более 150 км/ч. Он считает, что многие водители также не умеют адекватно оценивать скорость и дистанцию, допускают ошибки при перестроении.

Ранее Осипов рассказал, что искусственный интеллект и специальные программы уже используют в некоторых странах для сдачи экзаменов на получение водительских прав. Он отметил, что подобное нововведение в России поможет в борьбе с коррупцией.