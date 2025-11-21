Автоэксперт рассказал об использовании ИИ при сдаче на права Автоэксперт Осипов: ИИ уже давно используют для сдачи на права в других странах

Искусственный интеллект и специальные программы уже используют в некоторых странах для сдачи экзаменов на получение водительских прав, рассказал 360.ru автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов. Он отметил, что подобное нововведение в России поможет в борьбе с коррупцией.

Все это давно изобретено и, в общем-то, ничего нового в этом нет. И, к тому же, полностью исключает человеческий фактор — коррупционную составляющую и какую-то предвзятость, возможно, инспектора, который будет принимать практику, — рассказал Осипов.

Автоэксперт подчеркнул, что найти уловку для обхода недобросовестным экзаменаторам станет сложнее. По его мнению, такие нововведения возможны, так как уже сейчас теоретическую часть экзамена оценивает специальная программа.

Ранее в МВД напомнили, что замена национальных водительских удостоверений в России осуществляется без сдачи экзаменов. При этом, отметили там, требуется предъявить медицинское заключение об отсутствии у водителя противопоказаний к управлению автомобилем.