Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 11:28

Автоэксперт рассказал об использовании ИИ при сдаче на права

Автоэксперт Осипов: ИИ уже давно используют для сдачи на права в других странах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Искусственный интеллект и специальные программы уже используют в некоторых странах для сдачи экзаменов на получение водительских прав, рассказал 360.ru автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов. Он отметил, что подобное нововведение в России поможет в борьбе с коррупцией.

Все это давно изобретено и, в общем-то, ничего нового в этом нет. И, к тому же, полностью исключает человеческий фактор — коррупционную составляющую и какую-то предвзятость, возможно, инспектора, который будет принимать практику, — рассказал Осипов.

Автоэксперт подчеркнул, что найти уловку для обхода недобросовестным экзаменаторам станет сложнее. По его мнению, такие нововведения возможны, так как уже сейчас теоретическую часть экзамена оценивает специальная программа.

Ранее в МВД напомнили, что замена национальных водительских удостоверений в России осуществляется без сдачи экзаменов. При этом, отметили там, требуется предъявить медицинское заключение об отсутствии у водителя противопоказаний к управлению автомобилем.

экзамены
права
технологии
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Названа дата выхода на экраны финального сезона «Дома Дракона»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.